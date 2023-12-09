Один из британских городов атаковали стаи «ядерных» котов

В округе британского города Сискейла, который находится рядом с крупнейшим ядерным комплексом страны, появилась стая примерно из ста котов, в фекалиях которых были найдены плутоний и цезий. Об этом сообщает Daily Mail .

Отмечается, что жители городка обвиняют в этом сотрудников предприятия, которые подкармливают этих котов.

Добавляется, что руководство ядерного комплекса опровергает это, заявив, что кошки не являются опасными для жителей.

Ядерный комплекс «Селлафилд» находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, в нем расположено крупнейшее на планете хранилище плутония.