Один из лидеров ХАМАС порекомендовал жителям израильского Ашкелона покинуть город

Фото: [ Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон/AP/TASS ]

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда опубликовал сообщение, в котором предложил жителям израильского города Ашкелон эвакуироваться до 17:00 по местному времени, передает The New York Times.

Ранее он заявлял, что удары по израильским городам в понедельник были задуманы как предупреждение о том, что палестинское сопротивление не допустит односторонней агрессии со стороны Израиля.

Абу Обейда предупредил, что в случае продолжения израильских атак на сектор Газа, ХАМАС предпримет «более сильные, расширенные ответные меры».

Власти Израиля рекомендуют жителям, находящимся неподалеку от границы, находится неподалеку от бомбоубежищ и охраняемых зон.