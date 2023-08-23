Один из портов Одесской области снова подвергся удару

Ночью на территории порта города Измаил прогремели несколько взрывов. В самом городе и во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

Заявление об этом сделал украинский телеканал ТСН. По его сообщению, взрывы начали раздаваться с половины второго ночи.

«Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается», - такая запись появилась в микроблоге телеканала.

До этого порт Измаил уже попадал под удар. По имеющимся данным, часть его инфраструктуры получила серьезные повреждения. Среди нее портовые краны для загрузки судов, терминалы и ангары для вывоза зерна, различные склады.