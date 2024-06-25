Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил и находится в больнице

Один из преступников, которые захватили сотрудников следственного изолятора в Ростове-на-Дону, остался жив после действий группы захвата. Он сейчас находится в больнице. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова его адвоката.

Еще в середине июня несколько человек, которые содержались под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону, захватили двоих сотрудников этого учреждения, и выставили ряд условий. Все они, по сообщению правоохранителей, были ликвидированы, а заложники освобождены целыми и невредимыми. Теперь адвокат Даниила Камнева заявил, что его подзащитный, который принимал участие в этом преступлении, остался в живых. Юрист опознал его на видео.

«Да, опознал его. Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», - указал он.

По словам адвоката, он пока не навещал своего клиента и не в курсе, в каком именно состоянии тот находится.

Ранее сообщалось, что в столичное СИЗО был направлен мужчина, который заколол человека японской катаной из-за ревности к своей бывшей супруге. Его поместили под стражу ан 2 месяца.