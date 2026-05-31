Один пострадавший остается в тяжелом состоянии после ЧП на севере Москвы

На Ленинградском проспекте в Москве во время проведения ремонтных работ произошел смертельный инцидент. По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет ТАСС .

Как сообщили в правоохранительных органах, происшествие случилось на территории строительной площадки. Один из рабочих скончался на месте, еще двоих экстренно госпитализировали. Позже один из пострадавших умер в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей.

Сейчас медики продолжают бороться за жизнь третьего пострадавшего. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося организована проверка.

