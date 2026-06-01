Россиянам напомнили о прибавке к пенсии с 1 июня

С 1 июня россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию. Для этой категории граждан предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии — ее размер составит 19 169 рублей 38 копеек. Об этом пшиет « Лента.ру ».

Перерасчет будет произведен автоматически. Аналогичное увеличение выплат коснется пенсионеров, которым в мае была установлена первая группа инвалидности. Изменения распространяются только на получателей страховой пенсии.

Кроме того, в июне часть пенсионеров получит выплаты раньше обычного из-за праздничных выходных. Средства, которые должны были поступить 12, 13 или 14 июня, перечислят уже 11 июня.

На фоне обсуждения мер поддержки пожилых граждан в Госдуме также предложили расширить налоговые льготы для пенсионеров. Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой освободить их от налога на садовые дома площадью более 50 квадратных метров. По мнению парламентария, такая мера поможет снизить финансовую нагрузку и повысить уровень жизни пожилых россиян.

