На границе Эстонии и России образовалась очередь из людей и автомобилей

Вечером 31 мая у пограничного перехода со стороны эстонской Нарвы образовалась крупная очередь из людей и автомобилей, направлявшихся в российский Ивангород. Обстановка попала в объектив камер видеонаблюдения, трансляция с которых доступна в открытом доступе. Об этом пишет « Лента.ру ».

По состоянию на поздний вечер у контрольно-пропускного пункта продолжали находиться десятки человек с багажом. На прилегающей территории также скопилось большое количество автомобилей.

Ранее местные СМИ сообщали, что число машин на подъезде к пункту пропуска и на парковке достигало примерно 70. При этом причины резкого увеличения потока людей и транспорта официально не назывались.

По предварительным данным, российский КПП в Ивангороде продолжает функционировать в обычном режиме. Информации о сбоях в работе пункта пропуска или ограничениях на пересечение границы не поступало.

Ранее российский союз туриндустрии раскрыл неожиданные детали жизни россиян в Анталье.