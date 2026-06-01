На границе Эстонии и России образовалась очередь из людей и автомобилей
«Лента.ру»: очередь на въезд в Россию через Нарву растянулась вечером 31 мая
Вечером 31 мая у пограничного перехода со стороны эстонской Нарвы образовалась крупная очередь из людей и автомобилей, направлявшихся в российский Ивангород. Обстановка попала в объектив камер видеонаблюдения, трансляция с которых доступна в открытом доступе. Об этом пишет «Лента.ру».
По состоянию на поздний вечер у контрольно-пропускного пункта продолжали находиться десятки человек с багажом. На прилегающей территории также скопилось большое количество автомобилей.
Ранее местные СМИ сообщали, что число машин на подъезде к пункту пропуска и на парковке достигало примерно 70. При этом причины резкого увеличения потока людей и транспорта официально не назывались.
По предварительным данным, российский КПП в Ивангороде продолжает функционировать в обычном режиме. Информации о сбоях в работе пункта пропуска или ограничениях на пересечение границы не поступало.
