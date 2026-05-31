В Пятигорске десятки человек попали в больницу после посещения кафе

Количество пострадавших после массового отравления в одном из кафе Пятигорска увеличилось до 39 человек. Большинство пациентов находятся в больнице, среди них двое детей. Об этом пишет РИА Новости .

Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, к вечеру за медицинской помощью обратились еще несколько человек. В стационаре остаются 34 пациента, еще пятеро отказались от госпитализации. По его словам, инфекционное отделение городской больницы располагает необходимым резервом мест, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Роспотребнадзор установил, что у заболевших выявлена сальмонелла. Все пострадавшие ранее посещали одно и то же кафе, деятельность которого временно приостановлена.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специалисты продолжают выяснять источник заражения и проверяют продукцию заведения.

Одна из пострадавших рассказала, что симптомы появились спустя несколько часов после посещения кафе: начались боли в животе и поднялась температура. По ее словам, компания заказывала разные блюда, поэтому причиной отравления мог стать отдельный продукт.

Ранее сообщалось, что один пострадавший остается в тяжелом состоянии после ЧП на севере Москвы.