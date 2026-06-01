Сильный туман ожидается в столичном регионе утром 1 июня

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о сильном тумане в ночь на 1 июня и утром воскресенья. В связи с ухудшением погодных условий в регионе введен желтый уровень погодной опасности. Об этом пишет ТАСС .

По прогнозам синоптиков, наиболее плотный туман ожидается с полуночи до 10:00. В отдельных районах видимость может снизиться до 200–500 метров. Власти столицы рекомендовали автомобилистам соблюдать повышенную осторожность, держать дистанцию и избегать резких маневров на дорогах.

Осадков в ночь на 1 июня не ожидается. Температура воздуха в Москве опустится до 7–9 градусов, по области — до 4–9 градусов тепла.

Днем в столичном регионе станет заметно теплее: в Москве воздух прогреется до 18–20 градусов, в Подмосковье — до 16–21 градуса.

Ранее сообщалось, что начало лета в России обойдется без мощных геомагнитных ударов. Несмотря на серию зарегистрированных вспышек класса С, вероятность развития полноценного космического шторма 1 июня минимальна.