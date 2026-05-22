Один против наступающих: боец с позывным Турист сорвал прорыв ВСУ, работая из гранатомета в полный рост

Российский военнослужащий с позывным Турист в одиночку предотвратил прорыв позиций Вооруженных сил Украины, совершив поступок, который мог стоить ему жизни. Как пишет газета « Красная звезда », во время тяжелого боя, когда противник пошел на штурм, боец выбежал на открытое пространство и открыл огонь из гранатомета — сначала из реактивной штурмовой гранаты, а затем из «Шмеля».

Сослуживцы прикрывали его плотным автоматным огнем. В результате было уничтожено до пяти украинских военнослужащих, и прорыв удалось сорвать. Сам Турист объяснил свой поступок тем, что любой командир должен быть примером, а когда солдаты видят, что командир с ними в одной траншее и работает плечом к плечу, у них появляется уверенность и мотивация. За этот подвиг он удостоен ордена Мужества.