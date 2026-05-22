Один против наступающих: боец с позывным Турист сорвал прорыв ВСУ, работая из гранатомета в полный рост
Российский военнослужащий с позывным Турист в одиночку предотвратил прорыв позиций Вооруженных сил Украины, совершив поступок, который мог стоить ему жизни. Как пишет газета «Красная звезда», во время тяжелого боя, когда противник пошел на штурм, боец выбежал на открытое пространство и открыл огонь из гранатомета — сначала из реактивной штурмовой гранаты, а затем из «Шмеля».
Сослуживцы прикрывали его плотным автоматным огнем. В результате было уничтожено до пяти украинских военнослужащих, и прорыв удалось сорвать. Сам Турист объяснил свой поступок тем, что любой командир должен быть примером, а когда солдаты видят, что командир с ними в одной траншее и работает плечом к плечу, у них появляется уверенность и мотивация. За этот подвиг он удостоен ордена Мужества.