Один против целой железной дороги: бобер заставил жителей Дании пересесть на автобусы

Как сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS), компания Banedanmark, отвечающая за безопасность на рельсах, была вынуждена полностью приостановить движение составов на участке между Авлумом и Струэром.

Инцидент, произошедший в среду, 17 сентября, был спровоцирован деятельностью бобра. Грызун соорудил плотину на близлежащем ручье, что привело к изменению направления водного потока. В результате размытия грунта произошло повреждение опор железнодорожного моста.

Для восстановления конструкции потребуется несколько дней, и движение поездов, по предварительным оценкам, будет возобновлено только в воскресенье, 21 сентября. На время ремонтных работ для пассажиров организован специальный автобусный маршрут, соединяющий указанные населенные пункты.

