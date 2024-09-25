Инциденты произошли в Серебряных Прудах и в Орехово-Зуево. Один котенок провалился под деревянный настил подвального помещения. Спасателей вызвала проживающая на первом этаже девушка, она рассказала, что уже два дня подряд слышит мяуканье из подвала. Выяснилось, что котенок застрял в отверстии между трубой отопления и стеной.

Второй котенок провалился в приоткрытый канализационный колодец. Спасателей вызвали прохожие. Один из работников «Мособлпожспаса» спустился в сооружение, в это время хвостатый малыш забрался к нему на руки по одежде.

Первого котенка приютила жительница Серебряных Прудов, которая и вызвала спасателей. Котенок из Орехово-Зуево тоже нашел себе новый дом.