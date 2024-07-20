Одиннадцать человек стали жертвами обрушения моста в Китае
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В китайской провинции Шэньси обрушился автомобильный мост. При этом погибли 11 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Провинция Шэньси находится на северо-западе Китая. В ее уезде Чжашуй, в городском округе Шанло, проливные дожди размыли автомобильный мост. В результате произошло обрушение одной из его частей прямо во время движения по ней автотранспорта.
«Спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли», - указали тележурналисты.
Спасательные работы продолжаются, и в итоге количество жертв может еще увеличиться.
Ранее ЧП, связанное с мостом, произошло в Подмосковье. Там самосвал во время движения чуть не снес эстакаду через Ленинградское шоссе. Водитель не заметил, что кузов его транспортного средства поднялся, и протаранил им мост при попытке проехать под ним.