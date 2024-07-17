Самосвал протаранил мост на Ленинградском шоссе в Подмосковье, пишет РЕН ТВ .

По информации издания, ДТП случилось из-за невнимательности водителя. Он не заметил, что кузов транспортного средства поднялся прямо во время движения.

В результате самосвал на полной скорости въехал в мост и едва не снес его. Кабина автомобиля зависла в воздухе.

Уточняется, что водитель не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Серпухове произошло массовое ДТП с участием пятнадцати автомобилей.