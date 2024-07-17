Самосвал чуть не снес мост на шоссе в Подмосковье — СМИ

РЕН ТВ: самосвал чуть не снес мост на шоссе в Подмосковье

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Самосвал протаранил мост на Ленинградском шоссе в Подмосковье, пишет РЕН ТВ.

По информации издания, ДТП случилось из-за невнимательности водителя. Он не заметил, что кузов транспортного средства поднялся прямо во время движения.

В результате самосвал на полной скорости въехал в мост и едва не снес его. Кабина автомобиля зависла в воздухе.

Уточняется, что водитель не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Серпухове произошло массовое ДТП с участием пятнадцати автомобилей.

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