Одинцово и Люберцы признаны самыми криминальными округами Подмосковья за полгода

В Подмосковье были названы городские округа, где за первые шесть месяцев текущего года произошло наибольшее число преступлений. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на Прокуратуру Московской области.

Так, рейтинг самых криминальных муниципалитетов возглавляет Одинцово. За указанный период в этом округе зарегистрировали 2084 преступления. На втором месте — Люберцы с показателем 1973 преступления. Замыкает тройку Подольск, где произошло полторы тысячи преступлений. В число антилидеров также вошли Балашиха и Красногорск.

В общей сложности в Подмосковье за полгода было зарегистрировано тридцать шесть тысяч преступлений.