Ходьба прокачивает внимание: неожиданная связь найдена между шагами и силой воли

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Люди, которые в среднем проходили больше шагов в день, лучше справлялись с тестами на внимание, контроль отвлекающих факторов и выбор между быстрым и отложенным вознаграждением, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в Scientific Reports. Авторы проанализировали данные 3093 взрослых из США за период с 2009 по 2023 год, но подчеркивают: работа показывает только связь и не доказывает, что именно ходьба улучшает мышление.

Участников разделили на три группы со средними показателями около 5100, 8900 и 14 200 шагов в день. Две более активные группы в среднем показали лучшие результаты в нескольких когнитивных тестах, хотя различия были небольшими.

Наиболее заметная связь касалась устойчивого внимания, способности игнорировать отвлекающую информацию и делать выбор в пользу долгосрочной выгоды. При этом распознавание эмоций по лицам от количества шагов существенно не зависело.

Исследователи также заметили слабую связь с артериальным давлением, но она объясняла лишь небольшую часть различий в результатах.

Авторы отдельно предупреждают, что работа не позволяет назвать «идеальное» количество шагов для мозга. Когнитивные способности измеряли только один раз, а такие факторы, как курение и ожирение, полностью учесть не удалось.

иностранная пресса

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