Одна из фирм, принадлежащих Блиновскому, задолжала ФНС более 658 тыс. руб.

Как сообщается, операции по счетам фирмы господина Блиновского были приостановлены. Это решение принято 12 ноября на основании неисполнения налогоплательщиком обязательств по уплате задолженности. На 13 ноября сумма долга составляла 658 751 руб.

Алексей Блиновский и его супруга Елена подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 млн, из которых 716 млн были незаконно легализованы. Следствие предполагает, что Блиновский выступал в роли пособника преступлений, совершенных его женой.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал блогера Елену Блиновскую банкротом по ее ходатайству. Процедура реализации ее имущества уже начата.