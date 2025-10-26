Одно простое слово может защитить от телефонных мошенников

Пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, рассказал о типичных ошибках, которые люди совершают при общении с мошенниками. Он отметил, что сегодня важно соблюдать базовые принципы «информационной гигиены» и относиться с настороженностью к любым входящим звонкам. Об этом передает Life .

По его словам, злоумышленники активно используют мессенджеры и технологии искусственного интеллекта, создавая убедительные легенды и имитируя речь знакомых людей. Такие схемы делают атаки более персонализированными и сложными для распознавания.

Лексус подчеркнул, что не стоит передавать конфиденциальные данные дистанционно, а также обсуждать личные или финансовые вопросы по телефону или через интернет. Он посоветовал заранее вводить так называемые «офлайн-коды» или пароли, которые можно использовать только при личном общении.

По его наблюдению, мошенники все чаще переходят от массовых звонков к точечным операциям, тщательно изучая жертв и их окружение. Это позволяет им вызывать доверие и добиваться нужной реакции.

