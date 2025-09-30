Одновременно вышла тысяча детей: в Иркутске школьная давка закончилась переломом и проверками

В иркутской школе ученик получил перелом руки в результате сильной толкотни, вызванной укороченным расписанием занятий. Происшествие, случившееся в учебном заведении, было заснято на камеру. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как утверждает указанный канал, причиной сокращения продолжительности уроков в школе №19, расположенной в российском городе, стали, предположительно, проблемы с организацией питания.

Согласно информации, предоставленной родителями учащихся, после окончания занятий примерно тысяча школьников одновременно покинули кабинеты, что привело к давке. В результате инцидента многие получили повреждения, а один из учеников, по предварительным данным, сломал руку. Также сообщается о разбитых телефонах и перевернутой мебели.

Родители возлагают вину за произошедшее на администрацию школы, указывая на недостаточное регулирование ситуации и плохую организацию. Источник сообщает, что после случившегося прокуратура и Следственный комитет начали расследование по факту возможной халатности.

