Офис телеканала BBC в Лондоне облили красной краской

В связи с отказом британской телекомпании BBC называть членов движения ХАМАС террористами штаб-квартиру в столице страны облили красной краской. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что телерадиокомпанию критиковали в последнее время часто за данный отказ.

Добавляется, что у офиса компании дежурят правоохранительные органы и возведены заграждения.

Уточняется, что в настоящее время связь инцидента с протестами в поддержку Палестины не выявлена.