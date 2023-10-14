Офис телеканала BBC в Лондоне облили красной краской
Фото: [©Алекс Макнотон/РИА Новости]
В связи с отказом британской телекомпании BBC называть членов движения ХАМАС террористами штаб-квартиру в столице страны облили красной краской. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что телерадиокомпанию критиковали в последнее время часто за данный отказ.
Добавляется, что у офиса компании дежурят правоохранительные органы и возведены заграждения.
Уточняется, что в настоящее время связь инцидента с протестами в поддержку Палестины не выявлена.