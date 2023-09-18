Офис Зеленского назвал успешным контрнаступление украинской армии

По утверждению его представителя, инициатива на стороне ВСУ, а поэтому все результаты пока благоприятны для Киева.

В последнее время украинское контрнаступление все чаще критикуют на Западе. Эксперты отмечают всю мизерность полученных результатов, совершенно несоразмерных затраченным ресурсам и усилиям. Офис президента Украины решил оспорить эту критику. Михаил Подоляк, советник руководителя офиса, заявил, что на самом деле контрнаступление уже увенчалось успехом.

«Инициатива полностью на стороне Украины», - добавил он.

Его слова привел телеканал CNN. В то же время украинское наступление критикуют все чаще даже в странах, доброжелательно настроенных по отношению к правительству Зеленского. Там также не видят никаких заметных успехов в обмен на поставляемую украинцам помощь.