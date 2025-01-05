Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Также данную информацию подтвердил Андрей Коваленко, возглавляющий Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Он уточнил, что российские позиции подверглись атакам сразу на нескольких направлениях.

Ранее российские военкоры сообщали о новом наступлении ВСУ. По данным российских военных корреспондентов, украинские подразделения атаковали позиции российских войск в районе села Большое Солдатское.