Российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ

В Курской области зафиксировано новое наступление со стороны Вооруженных сил Украины. По данным российских военных корреспондентов, украинские подразделения атаковали позиции российских войск в районе села Большое Солдатское. Об этом сообщил портал URA.Ru.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» также сообщает, что украинская армия ведет наступление в направлении хутора Бердин и укреплений в селе Пушкарное.

Как передают украинские СМИ, ВСУ активно задействовали бронетехнику и пехоту, стремясь удержать занятые рубежи. В районе Бердина идут интенсивные перестрелки с российскими войсками, применяется артиллерия.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки нанести удар по Воронежу.