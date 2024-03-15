Офисное здание вспыхнуло в самом центре Владивостока

Во Владивостоке загорелось многоэтажное здание, в котором находится целый ряд различных офисов. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление от регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее появилась информация, что в центральной части Владивостока в офисном здании возник пожар. Совсем рядом с этим местом находится Владивостокский государственный университет.

«Горит офисное здание, пожарные работают», - заявили по этому поводу представители МЧС.

Они не стали приводить никаких подробностей, только указали, что работа по ликвидации ЧП уже ведется. Есть информация, что во Владивостоке сейчас установилась очень ветреная погода, что добавляет проблем огнеборцам. В частности, из-за ветра вспыхнул автомобиль, который стоял перед горящим офисным зданием.

Ранее сообщалось, что под Одинцово в Подмосковье полностью сгорел деревянный жилой дом. Он вспыхнул как спичка, и огонь с него быстро перекинулся на другие постройки.