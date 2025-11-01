Офицер-преступник задерживал в метро десятки людей по сфабрикованным обвинениям в грабеже

Обнародованы шокирующие подробности одного из самых масштабных коррупционных скандалов в истории правоохранительных органов. Расследование выявило чудовищную по своим масштабам систему фальсификаций, которую создал и годами действовал сержант Дерек Риджвелл, служивший в транспортной полиции в 1970-х годах.

По данным следствия, офицер мог быть причастен к подставе более сотни невинных граждан. Хотя официально доказаны эпизоды с 13 незаконно осужденными, реальное число жертв его преступной деятельности, по мнению экспертов, может быть многократно выше. Большинство тех, чьи жизни он сломал, были темнокожими мужчинами.

Риджвелл отточил преступную методику до мелочей. Действуя в штатском, он задерживал случайных людей в метро по абсолютно ложным обвинениям в грабеже. При задержании он часто применял неоправданную силу, а затем подбрасывал «улики» и давал в суде заведомо лживые показания, отправляя невиновных за решетку. Его жертвы вошли в историю уголовного правосудия под коллективными названиями, такими как «Овальная четверка» и «Стоквеллская шестерка».

Самое ужасающее, что руководство было в курсе деяний Риджвелла. Еще в 1973 году журналисты представили неопровержимые доказательства его нечестности, однако вместо увольнения и уголовного преследования коррумпированного полицейского… перевели на повышение. Справедливость восторжествовала лишь в 1978 году, когда его арестовали за серию краж почтовых отправлений. По этому приговору он получил 7 лет тюрьмы, где и скончался несколько лет спустя.

