Офицер США Дэвис считает, что западная помощь Киеву не предотвратит продвижение российской армии
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам экс-подполковника США Дэниела Дэвиса, ни военная, ни финансовая поддержка Запада Незалежной не сможет предотвратить продвижение Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что за полтора года украинского конфликта Вашингтон и Брюссель передали киевскому режиму в целом 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и прочей военной техники, однако никакого результата для ВСУ это не принесло.
По мнению бывшего американского офицера, российские войска оттесняют украинскую армию на Запад.