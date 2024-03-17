По словам экс-подполковника США Дэниела Дэвиса, ни военная, ни финансовая поддержка Запада Незалежной не сможет предотвратить продвижение Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что за полтора года украинского конфликта Вашингтон и Брюссель передали киевскому режиму в целом 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и прочей военной техники, однако никакого результата для ВСУ это не принесло.

По мнению бывшего американского офицера, российские войска оттесняют украинскую армию на Запад.