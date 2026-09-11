Взрыв в центре и закрытый аэропорт: Волгоград пережил тревожную ночь

В Волгограде в ночь на 11 сентября прогремели взрывы. О воздушной атаке утром сообщает ИА Высота 102 .

По данным, взрыв прозвучал в центре города, после чего началась работа ПВО. Очевидцы также сообщили о срабатывании сирен, предупреждавших об опасности.

В Волгограде был введен режим, предупреждающий об угрозе ракетной атаки. В аэропорту временно ограничили прием и отправку самолетов.

Telegram-канал также сообщил, что по городу якобы был нанесен удар ракетой типа FP-5 «Фламинго». Эти сведения имеют предварительный характер и пока не получили подтверждения со стороны региональных или городских властей. Оперативная ситуация в Волгограде уточняется.