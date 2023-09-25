Офицер ЦРУ признал, что антироссийские санкции имели обратный эффект

Санкционное давление на Россию оказалось бесполезным, признал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.

Западу не удалось сломить России при помощи мер экономического давления. Более того, от введенных санкций пострадали сами западные экономики, лишившиеся дешевого российского сырья, считает эксперт.

Кроме того, по мнению Джиральди, западные правительства своей же пропагандой убедили себя в слабости и плохой организации российской армии. Они посчитали, что Украина на самом деле может победить на поле боя.

На деле же украинская армия столкнулась с гораздо более могущественным соперником, чем полагали на Западе.