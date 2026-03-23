«Огненная атака на Балтике». В порту Приморска загорелась топливная емкость

В портовой зоне Приморска произошло возгорание топливной емкости в результате удара беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию 23 марта опубликовал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере Мах.

По словам главы региона, специалисты уже приступили к ликвидации огня. Персонал был заблаговременно выведен из опасной зоны, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Дрозденко добавил, что силами противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы над территорией области на данный момент удалось ликвидировать 35 дронов.

Ранее сообщалось о том, что в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы БПЛА атаковали 27-этажный дом.