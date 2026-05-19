Вьетнам, Сербия, Иран и Абхазия: какие версии «Чайки» и «Трех сестер» увидят зрители на фестивале «Мелиховская весна»

В предстоящую пятницу, 22 мая, в подмосковном Чехове дают старт крупному театральному форуму. Место действия — музей-усадьба, где когда-то жил и работал знаменитый драматург Антон Павлович Чехов, сообщил REGIONS.

Речь о XXVI Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Это самое давнее театральное событие в стране. В его афише — постановки по чеховским текстам или спектакли, посвященные личности самого драматурга. Завершится форум 31 мая.

Кто приехал

В программе нынешнего года заявлены коллективы из шести государств. В Чехов съедутся труппы из Вьетнама, Сербии, Беларуси, Ирана, Абхазии и Казахстана.

В числе участников из-за рубежа — коллектив из восточной Сербии. Это Народный театр Тимочской Краины, он же Центр культуры «Зоран Радмилович». Гости представят постановку «Чеховская комната», собранную из коротких чеховских рассказов.

Беларусь делегирует Театр-студию киноактера при «Беларусьфильме». Труппа покажет «Дядю Ваню».

Казахстан везет в Мелихово альтернативное прочтение «Трех сестер» — за постановку отвечает Наташа Дубс, сценой станет Республиканский академический немецкий драматический театр.

Из Абхазии прибудет Государственный русский театр драмы имени Искандера. Здесь подготовили свою версию «Чайки» (режиссер — Роман Кочержевский).

Иран представляет международная группа «Чайка» со спектаклем «Константин Гаврилович Треплев». Русская классика в этой работе соседствует с музыкой и культурными мотивами южного Ирана.

Вьетнамский театр «Ле Нгок» тоже обратился к «Чайке». Режиссер Буй Нху Лай, по сути, адаптировала художественный мир Чехова, сделав его ближе и понятнее вьетнамскому зрителю через иную эстетику.

Специальная программа «Чехов+»

В программе нынешней «Мелиховской весны» есть отдельная секция, посвященная 135-летию Михаила Булгакова. Зрители увидят сразу несколько его сочинений. 27 мая Липецкий драматический театр имени Льва Толстого представит «Зойкину квартиру». На следующий день после этого, 29 мая, Мытищинский театр «ФЭСТ» покажет «Дни Турбиных». А 31 мая ту же самую пьесу сыграет Московский театр «МОСТ».

Над «Зойкиной квартирой» работал Александр Огарев — обладатель престижной премии «Золотая маска». Режиссер театра «ФЭСТ» Максим Ладо превратил «Дни Турбиных» в историю, где на первый план выходят семейные узы и дружба, испытываемые на прочность жестким временем. В версии от театра «МОСТ» (постановка Георгия Долмазяна) та же семья показана в круговерти исторических катаклизмов.

Почему выбор пал именно на Булгакова, объяснила директор музея Анастасия Журавлева. По ее словам, это не случайность. В Мелихове впервые встретятся два «доктора русской литературы» — диагносты общественных недугов, которые при этом до конца сохраняли веру в человека.

«Судьбы Булгакова и Чехова во многом созвучны: оба интеллигенты, врачи по образованию, творческий путь обоих начинался с литературной поденщины в журналах и газетах с небольших юмористических рассказов и фельетонов, оба были влюблены в театр, судьба обоих была крепко связана с Московским Художественным театром», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Помимо спектаклей

Организаторы фестиваля подготовили для публики и обширную встречную программу. Зрители смогут пообщаться с известными артистами. Среди приглашенных звезд — Алена Бабенко, Иван Стебунов, Василий Бочкарев, Юрий Васильев, Полина Кутепова и Сергей Никоненко.

Показы спектаклей развернутся сразу на нескольких сценических площадках. Гостей ждут в крытом зале усадьбы Чехова, под открытым небом на театральном дворе, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре и Подольском драматическом театре.

Фестивальные события рассчитаны на зрителей старше шести лет. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника Антона Павловича Чехова в Мелихове.

