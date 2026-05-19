В Подмосковье уже на 62% выполнили капремонт учебного корпуса Мытищинского колледжа

В Подмосковье уже на 62% выполнили капитальный ремонт учебного корпуса Мытищинского колледжа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Корпус расположен на Силикатной улице в Мытищах. Его общая площадь составляет 3,4 тыс. кв. м. Объект ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья с конца 2025 года.

Специалисты уже завершили демонтажные работы. Также близится к окончанию ремонт кровли. Продолжаются работы по утеплению фасада, отделке и монтажу инженерных сетей. На площадке трудятся 65 рабочих.

«Завершение работ на объекте планируется в третьем квартале 2026 года», — сообщили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.