Тренд ИИ опасен: Касперская назвала риски связанные с новыми технологиями

Модный искусственный интеллект несет не только скорость, но и скрытые мины — Наталья Касперская на форуме ЦИПР-2026 перечислила риски, о которых молчат, включая утечку заводских секретов и целенаправленный обман российских предприятий. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская начала с того, что назвала ИИ «переоцененным» из-за хайпа. По ее словам, принимать решения в ажиотаже — ошибка. Главная угроза: большинство генеративных моделей — зарубежные, своих «от силы полторы». Когда завод делится с такой моделью технологическими тонкостями, конкурент с помощью хитрого промта может вытащить все секреты.

Второй риск — внешние акторы автоматически отслеживают запросы от российских предприятий и могут подсовывать им специально сфабрикованную ложь под видом правильного ответа. Третья проблема — сами модели «галлюцинируют», то есть выдают ответы, которые не гарантированно верны. Но из-за хайпа возникает «чрезмерное доверие» к ИИ.

Кроме того, сотрудники компаний покупают себе доступы к моделям в обход IT-отдела и заливают туда рабочие данные. Касперская призвала осознать: риски существенны, пока не проработаны, а обсуждать их начали слишком поздно.

