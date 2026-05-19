Спасательный жилет в самолете действительно может спасти жизнь, но только если использовать его правильно, пишет The Mirror. Главное условие, о котором говорят на инструктаже перед полетом, но которое часто игнорируют или забывают пассажиры: не надувать жилет, пока вы все еще находитесь внутри самолета.

На первый взгляд кажется, что дело просто в удобстве: надутый жилет мешает двигаться по узкому проходу, цепляется за кресла и затрудняет эвакуацию. Это правда, но главная опасность куда страшнее.

Дело в том, что при аварийной посадке на воду салон может быстро начать заполняться водой. Если человек уже надул жилет, он становится плавучим и не может нырнуть вниз, чтобы выбраться через проход или аварийный выход. Вода прижимает его к потолку, и спасательное средство превращается в ловушку.

Именно такой ужасный сценарий произошел с частью пассажиров рейса Ethiopian Airlines 961, который угнали злоумышленники в 1996 году. Самолет сел на воду после того, как у него закончилось топливо. В панике некоторые люди надули жилеты прямо в салоне и оказались зажаты под потолком.

Вывод простой, но жизненно важный: жилет нужно надевать в самолете, но надувать только после выхода наружу. В экстренной ситуации инструкция экипажа — не формальность, а разница между спасением и смертельной ошибкой.