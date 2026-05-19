Производителей Подмосковья пригласили поучаствовать в гастрономическом фестивале в Смоленске

Подмосковные товаропроизводители могут принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Смоленске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются малые и микропредприятия, работающие в селах и занимающиеся производством уникальной пищевой и сельскохозяйственной продукции.

В рамках фестиваля производители смогут познакомиться с новыми партнерами и продвинуть свой бренд. Для участия нужно до 2 июня подать заявку на сайте проекта.

В 2025 году в фестивале приняли участие представители 40 регионов. Всего было представлено около 3 тыс. наименований продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК региона.