Земля вместо торта: школьников накормили грязью на благотворительном ужине против голода

На мероприятии по борьбе с голодом вместо десерта подросткам подали запеченную грязь — и трое учеников успели отправить ее в рот, пока не поняли, что жуют не шоколадный пудинг. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в школе в городке Уолдоборо, штат Мэн. В тот день на уроке естествознания дети изучали влияние стерилизации почвы на рост растений. Образцы земли запекали в духовке, накрыли фольгой и поставили отдельно от еды. Но в суете подготовки к благотворительному ужину кто-то перепутал лабораторное блюдо с настоящим десертом.

В итоге три ученика получили порцию «десерта», который оказался землей. Директор школы Линда Пиз в официальном заявлении пояснила: дети сразу распознали подвох и немедленно выплюнули содержимое. Администрация подчеркнула — это была «досадная ошибка, а не розыгрыш». Родителей пострадавших уже уведомили, организаторы приносят глубочайшие извинения.

