«Посчастливилось» проверить поговорку: как жительница Кузнечиков избежала встречи с тяжелым овощем

Поговорка о внезапно свалившемся на голову кирпиче известна каждому. Жительнице подольского микрорайона Кузнечики едва не довелось проверить народную мудрость на себе. Правда, вместо строительного материала на нее едва не рухнул тяжелый кочан капусты, сообщил REGIONS.

О происшествии, способном обернуться как минимум серьезной травмой головы, женщина рассказала в одном из местных пабликов. Она призвала горожан быть внимательными: на ее месте может оказаться кто угодно.

«Возвращалась домой, живу в Кузнечиках, только отошла от машины к подъезду, сверху скинули мусорный пакет. Упал в паре метров от меня, оказалось, это был кочан капусты», — поделилась возмущенная женщина.

Юрист Олег Серябкин посоветовал пострадавшей изучить записи с камер наблюдения, если они установлены во дворе.

«Неизвестно, кому и когда может прилететь подобное по голове, а те, кто занимается этим — остаются безнаказанными. Очень страшно и непонятно, что делать в такой ситуации», — отметила жительница.

Если выброшенный с балкона предмет (в данном случае — капуста) нанесет ущерб здоровью, отвечать нарушителю придется уже по уголовной, а не по административной статье, пояснил юрист. А это гораздо более суровое наказание.

«Если удастся вычислить хулигана, то за выброс мусора из окна ему грозит административная ответственность — штраф в размере до 3 тыс. руб», — пояснил юрист.

