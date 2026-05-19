Конец курортному роману: питерского наркокурьера с 2 кг веществ взяли в Таиланде

Райские пляжи Пхукета превратились для 29-летнего петербуржца в преддверие ада — при въезде на остров у него изъяли почти два килограмма героина, метамфетамина и экстази, а тайские законы за такой «улов» предусматривают исключительно смертную казнь. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Драматичная развязка наступила для Матвея Горского, когда рейсовый автобус Паттайя — Пхукет остановился на блокпосту. Увидев стражей порядка, пассажир заметно занервничал и попытался затолкать свою ручную кладь поглубже под сиденье.

Но жестокая реальность оказалась сильнее потуг — в сумке нашли 564 грамма кристаллического метамфетамина, 472 грамма мефедрона, 130 граммов героина, 51 грамм экстази, 55 граммов амфетамина и 582 грамма кетамина. Итоговый вес перевалил за полтора килограмма.

Как выяснилось позже, Горский не был невинной овечкой. Он находился в Таиланде с осени 2022 года и регулярно обнулял визу выездами за рубеж. На родине же его уже приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии за продажу масла каннабиса, объявив в международный розыск.

Тайский суд теперь может применить к нему «высшую меру». Местные законы за сбыт наркотиков первой категории (героин и метамфетамин) в таких объемах карают электрическим стулом.

