Одинцовский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств

Одинцовский городской суд поставил точку в уголовном деле, связанном с попыткой масштабного распространения запрещенных веществ в Московском регионе. При вынесении вердикта суд в полной мере учел позицию прокурора Московской области Сергея Забатурина, что сыграло существенную роль в определении меры наказания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Фигурантом дела стал Илья Цырфа, которого признали виновным в подготовке к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Правонарушение подпадает под действие ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленники задействовали интернет для координации действий и работали по заранее продуманному плану в составе группы.

Вечером 14 января 2026 года Цырфа выполнял свою часть преступного замысла: по команде соучастника (чьи материалы выделены в отдельное производство) он прибыл в Одинцовский городской округ. Местом встречи стал заранее оговоренный участок местности, где был оборудован тайник‐закладка. Из него подсудимый извлек 2 свертка, содержащих наркотические вещества.

Преступный замысел сорвался благодаря оперативной работе правоохранительных органов: сотрудники своевременно выявили схему и пресекли деятельность группы на стадии подготовки к распространению наркотиков. Это позволило предотвратить попадание крупной партии запрещенных веществ на черный рынок региона и минимизировать угрозу общественной безопасности.

Цырфа полностью признал свою вину. Суд назначил подсудимому 7 лет и 6 мес. лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

