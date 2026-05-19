Огурцы из Луховиц добрались до Самары: местные жители восхитились их размером

В самарских магазинах на прилавках появились огурцы, известные далеко за пределами Подмосковья — из Луховиц. Местные жители обратили внимание на их внушительные размеры и с интересом обсуждают находку в соцсетях. Одна из покупательниц приобрела упаковку и сняла овощи на видео, после чего ролик быстро разлетелся по пабликам, сообщил REGIONS.

«Такие симпатичные огурцы продают в Самаре. Написано, что они — луховицкцие. Луховичане говорят, что луховицкие огурцы маленькие. Но мы попробуем», — сказала за кадром жительница.

Что же такое луховицкий огурец на самом деле, объяснил фермер из Луховиц Антон Лукьянов в беседе с REGIONS. По его словам, никакого отдельного сорта с официальным названием «Луховицкий» не существует. Это географическое наименование. Так называют огурцы самых разных сортов, но объединяет их одно — они выращены на территории округа на пойменных землях, преимущественно в низовьях реки Оки.

Стандартный луховицкий огурец достигает в длину около 10 сантиметров. Его главные отличительные черты: тонкая кожица, плотная и хрустящая мякоть, ярко выраженный огуречный аромат и, что важно, полное отсутствие горечи.

На видео, которое разлетелось по Сети, действительно запечатлены огурцы из Луховиц. Однако это не фермерский урожай, а продукция крупного тепличного комбината «Луховицкие овощи». Предприятие расположено недалеко от поселка Астапово и работает круглый год. Здесь овощи выращивают в так называемом защищенном грунте, используя капельный полив и системы досветки энергосберегающими лампами.

