Жительница Одинцовского округа поплатилась за самовольное пользование участком реки Саминки

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили серьезное нарушение природоохранного законодательства в Одинцовском округе. По результатам проверки в отношении местной жительницы вынесли постановление о назначении административного наказания за самовольное использование водного объекта.

Нарушительницей оказалась владелица земельного участка, предназначенного для индивидуальной жилой застройки. Женщина без каких‐либо разрешительных документов заняла часть акватории реки Саминки.

На захваченном участке она развернула масштабное строительство: возвела причалы, а также сооружения для подъема и ремонта судов. Фактически частная территория вышла за границы принадлежащего ей надела и незаконно распространилась на водный объект общего пользования.

По итогам рассмотрения административного протокола женщина была привлечена к ответственности и обязана выплатить штраф.

