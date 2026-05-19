«Примите магний»: исполнитель роли Клавдия Андрей Максимов язвительно ответил Меньшикову на критику

Народный артист России Олег Меньшиков выступил с резкой критикой спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова, в котором главную роль исполнил популярный киноактер Юрий Борисов. Меньшиков назвал постановку «чудовищем» и усомнился в том, есть ли в ней вообще какие-либо смыслы.

Артист подчеркнул, что его вопрос не касается личных предпочтений. Он связал свою позицию с искренним уважением к художественному руководителю театра Константину Хабенскому.

Актер Андрей Максимов, исполняющий в «Гамлете» роль Клавдия, не принял критику Меньшикова. На это обратило издание Teleprogramma.org. Он разместил язвительный комментарий в социальных сетях и посоветовал Меньшикову принять магний B6.

«Очень хорошая добавка Магний B6. Примите две таблетки за 30–40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!» — написал Максимов.

Критика спектакля не ограничилась высказываниями Меньшикова. Актриса Людмила Поргина также подвергла постановку жесткой критике. Дмитрий Певцов выразил возмущение высокими ценами на билеты — до 200 тысяч рублей — и призвал усилить контроль над морально-нравственными ориентирами в театре.

Ранее актер Александр Самойленко разнес «Сказку о царе Салтане» и «Онегина» братьев Андреасян.