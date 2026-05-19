Тихая угроза в венах: терапевт перечислил первые звоночки густой крови

Миллионы людей списывают усталость и «мурашки» на погоду, а их кровь тем временем превращается в густой кисель — терапевт Надежда Чернышова предупредила: этот синдром незаметно подкрадывается, чтобы потом ударить инсультом или инфарктом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла мифы о «густой крови» — такого термина в медицине нет, но есть синдром повышенной вязкости. И он смертельно опасен. Пациенты годами не замечают проблему, пока не случается тромбоз, инфаркт или инсульт. Иногда только общий анализ крови способен выявить эту скрытую угрозу.

Но организм все же подает сигналы. По словам Чернышовой, при повышенной вязкости человек чувствует необъяснимую слабость, страдает от головных болей и головокружения, видит темноту перед глазами. Насторожить должны также покалывание в кистях и стопах, ощущение ползающих мурашек на коже. Сама кожа при этом становится бледной и сухой. Казалось бы, мелочи — но они могут быть предвестниками катастрофы.

Доктор советует при любых подозрениях не гадать на кофейной гуще, а бежать к специалисту и сдавать общий анализ крови. Лучше перебдеть, чем пропустить момент, когда жидкость в наших сосудах перестает быть таковой. Особенно внимательными стоит быть людям с лишним весом, курильщикам и тем, кто мало пьет чистой воды.

