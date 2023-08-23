Огненное ДТП с жертвами произошло в Пушкино

В Пушкино в результате дорожной аварии загорелся автомобиль. Водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает интернет-издание «Пушкинское время» .

Видеозапись с ДТП была опубликована в социальных сетях. Отмечается, что авария произошла на Московском малом кольце А-107 недалеко от Ярославского шоссе.

На участке легковой автомобиль зажало между двух грузовых авто. В результате машина загорелась. Очевидцы пытались освободить авто, используя еще один грузовик.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и пожарные. Возгорание ликвидируют.