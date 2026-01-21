Огонь охватил общежитие в металлическом ангаре в поселке Красный Бор под Петербургом

Под утро в поселке Красный Бор под Санкт-Петербургом произошло серьезное возгорание в здании общежития. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 05:16. Огонь охватил металлический ангар площадью 500 квадратных метров на улице Красноборской, который использовался для проживания людей, пишут в Telegram-каналах.

На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга. Благодаря их слаженным действиям из горящего здания удалось вовремя эвакуировать десять человек. Информации о пострадавших на данный момент нет — все проживавшие в общежитии спасены.

В настоящее время пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. Причины произошедшего и точный ущерб будут установлены после проведения всех необходимых проверок.