Огонь охватил самолет Japan Airlines при посадке в Токио

Самолет загорелся в токийском аэропорту после прилета из нового аэропорта Титосэ на острове Хоккайдо.

По предварительным данным, самолет японской авиакомпании загорелся в аэропорту Ханэда. Воздушное судно Japan Airlines охватило огнем после столкновения с самолетом береговой охраны страны. Об этом 2 января сообщает телеканал NHK.

Информация о столкновении двух самолетов пока не подтверждалась. На месте работают экстренные службы. На месте находятся полиция и медики.

Baza сообщает, что на борту были пассажиры. Airbas А350 вмещает от 250 до 350 людей и более. По последним данным, всех, кто находился на борту, эвакуировали.