Два российских аэропорта вернулись к нормальной работе

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили полноценную работу после временных ограничений. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В понедельник, 6 октября, в аэропортах Стригино и Туношна действовал особый режим, введенный для гарантии безопасности пассажиров и воздушных судов. Теперь все ограничения полностью отменены, о чем проинформировал официальный представитель Росавиации.

Аэропорты вернулись к стандартному режиму приема и выпуска самолетов. Пассажиры могут планировать перелеты через эти аэропорты без каких-либо дополнительных ограничений. Ведомство подчеркивает, что все принятые меры были направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов.

