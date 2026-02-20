Охота в тайге: в Амурской области пропал вертолет с сотрудниками СК и МВД

В Амурской области продолжаются поиски вертолета Robinson, пропавшего с радаров накануне вечером. По предварительным данным, на его борту находились сотрудники правоохранительных органов. Воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как стало известно «Интерфаксу» из источника в правоохранительных органах, пассажирами вертолета предположительно являются следователь регионального СК и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет вылетел с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района. Судно с пилотом и двумя пассажирами направлялось в село Ромны, но не вышло на связь в установленное время. Местонахождение вертолета пока не установлено, ведутся активные поисково-спасательные работы.

По данным регионального ГУ МЧС, в поисках задействованы около 40 спасателей и 14 единиц техники, включая два беспилотника. Транспортное следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.