Охранник школы признал вину в домогательствах к двум ученицам

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего охранника местной школы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учениц. Информацию об инциденте распространили в Telegram-каналах.

Согласно сообщению, мужчина по имени Владимир был принят на работу в образовательное учреждение в октябре 2025 года. Поводом для уголовного преследования стали заявления двух школьниц, которые рассказали родителям о непристойном поведении со стороны сотрудника охраны. По данным следствия, подозреваемый заманивал девочек, угощая их конфетами, после чего совершал в отношении них неправомерные действия, прикасаясь к интимным частям тела.

По факту произошедшего правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан. На следственных действиях подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. Рассмотрев ходатайство следствия, суд принял решение об избрании в отношении обвиняемого строгой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.