Охрану возле палестинского посольства в Москве решено не усиливать
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
В столице обстановку у посольства Палестины оценивают как спокойную, поэтому решено не усиливать меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после атаки со стороны сектора Газа на Израиль у израильского посольства в Москве неравнодушными россиянами были оставлены цветы.
Уточняется, что у посольства Палестины цветов не наблюдалось.
Добавляется, что посольством Израиля из-за многочисленных жертв был приспущен флаг, однако у палестинского посольства приспускания флага не было.