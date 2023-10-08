Охрану возле палестинского посольства в Москве решено не усиливать

В столице обстановку у посольства Палестины оценивают как спокойную, поэтому решено не усиливать меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после атаки со стороны сектора Газа на Израиль у израильского посольства в Москве неравнодушными россиянами были оставлены цветы.

Уточняется, что у посольства Палестины цветов не наблюдалось.

Добавляется, что посольством Израиля из-за многочисленных жертв был приспущен флаг, однако у палестинского посольства приспускания флага не было.