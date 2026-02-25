Оказание услуг, не отвечающих безопасности: челябинские следователи завели дело на точку с фастфудом

История с отравлением четверых пятиклассников в Челябинске получила неожиданное продолжение. Спустя почти две недели после госпитализации детей (инцидент произошел 14 февраля) следственные органы возбудили уголовное дело по факту продажи некачественной шаурмы в киоске на улице Братьев Кашириных.

По данным СУ СКР по региону, работники павильона быстрого питания реализовывали готовую еду, после употребления которой нескольким местным жителям, включая четверых несовершеннолетних, потребовалась медицинская помощь. Все пострадавшие обратились в больницы с симптомами острого пищевого отравления.

Следователи совместно с Роспотребнадзором провели осмотр места происшествия и изъяли образцы продукции для экспертизы. Деятельность индивидуального предпринимателя временно приостановлена, а материалы административного дела переданы в суд.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям всех ответственных лиц, обязанных соблюдать санитарно-эпидемиологическое законодательство. Результаты проверки находятся на личном контроле прокуратуры.

После лечения все дети уже выписаны из больниц.